Ancelotti contro Gattuso | tutti gli “allievi” di Carlo | VIDEO

La Gazzetta dello Sport

... l'accusa: "Le Graet in me vedeva solo due tette e un culo" Deschamps rinnova, ct della Francia fino al 2026 Napoli - Juventus,Allegri Spalletti avrà due risultati utili su tre ...... semifinale di Supercoppa di Spagna (mercoledì a Ryad ) è una sfida nella sfida perchè i due allenatori sono glorie di un Milan leggendario: CarloIvan Gennaro Gattuso . Il tecnico ... Ancelotti contro Gattuso, il romanzo di due amici “litigati” Ancelotti contro Gattuso. Domani Real Madrid e Valencia si scontreranno al King Fahd Stadium di Riad nella semifinale di Supercoppa di Spagna. Proprio in occasione del match ...L'allenatore del Valencia, che domani affronterà il Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa: "Tra noi solo problemi di lavoro" ...