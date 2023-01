Ancelotti contro Gattuso | il romanzo di due amici ' litigati'

(Di martedì 10 gennaio 2023) Non sarà soltanto la prima semifinale di Supercoppa di Spagna e non sarà soltanto un'occasione di ritrovo per due vecchi. No, la sfida tra il Real Madrid di Carloe il Valencia di Rino ...

Non sarà soltanto la prima semifinale di Supercoppa di Spagna e non sarà soltanto un'occasione di ritrovo per due vecchi amici. No, la sfida tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Valencia di Rino Gattuso è qualcosa di più. A Riad, in Arabia Saudita, teatro dell'evento, si celebrerà il momento della pace dopo un periodo piuttosto turbolento. Già, perché Carlo e Rino, due amici "litigati" che fanno la pace. Real-Valencia per la Supercoppa iberica non è solo la sfida tra due tecnici italiani, ma anche l'occasione di riabbracciarsi per due amici i cui rapporti negli ultimi tempi non erano idilliaci.