Ancelotti | con Gattuso ho avuto dei problemi personali

IlNapolista

... intanto la parola è passata adper questa sfida che per lui è doppia in quanto sull'altra ci panchina ci sarà un suo giocatore ai tempi del Milan, quel Rino Gattusoil quale il tecnico ...Queste le parole di: "Grazie a tutti. Al Real Madrid, perché soloil successo che ha avuto la squadra potevo vincere questo premio, che mi piace, ma mi piace ancora di più la Supercoppa. Gattuso: «Con Ancelotti ho parlato l'ultima volta un anno fa, ora il rapporto è un po'...» - ilNapolista L'aspetto difensivo non è stato buono". Gattuso: "Non ci parliamo da un anno" Gennaro Gattuso ha parlato del suo rapporto con Carlo Ancelotti ad As: "L'ultima volta che ho parlato con Ancelotti è ...Ecco quanto evidenziato, partendo dal rapporto con Ancelotti: “Quando giocavo, vivevo già da allenatore. FOTO: Getty – Ancelotti Gattuso. Gattuso poi aggiunge: “Quando sono andato al Napoli per qualch ...