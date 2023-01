Ancelotti | «Con Gattuso abbiamo avuto problemi personali e non voglio parlarne»

(Di martedì 10 gennaio 2023) Carloha risposto alle domande dei media nella pre-semifinale della Supercoppa spagnola contro il Valencia. L’allenatore italiano, fresco di vittoria come miglior allenatore al mondo di club, ha risposto alle domande alla vigilia della sfida contro il Valencia di Gennaro. Queste le parole di: «Grazie a tutti. Al Real Madrid, perché solo con il successo che hala squadra potevo vincere questo premio, che mi piace, ma mi piace ancora di più la Supercoppa. La motivazione è altissima.desiderio, motivazione, tutto. La scorsa stagione questa competizione ci ha dato molto. È stata una grande vittoria e speriamo si possa ripetere». Come preparare un torneo così breve con così poco tempo. «Ci aiutiamo con dei video. Non puoi lavorare molto in allenamento perché non c’è ...

... anche se le cose sono cambiate dal 2019 in poi, anno in cui Rino prese proprio il posto dell'esoneratosulla panchina del Napoli: "Sui giornali si diceva che la squadra non stava bene ..."Fa piacere, ma devo ringraziare il Real perché è grazie ai successi ottenutila squadra se ho vinto questo premio che sì mi piace, ma la Supercoppa mi piace di più....", ha concluso. - ... Ancelotti-Gattuso, ex grandi amici contro: "Non ci parliamo da un anno" Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Supercoppa spagnola contro il Valencia. Tra le domande anche il rapporto con Gattus ...