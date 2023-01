Corriere dello Sport

ROMA - È più grande l'per la moglie o quello per la Lazio Un 'conflitto di interessi' di fronte al quale non ha avuto dubbi un tifoso biancoceleste , protagonista di un simpatico siparietto insieme a Ciro Immobile ....inizio d'anno come una "fotografia" di ciò che sarà il 2023! Tante le preoccupazioni sia in... Questo però non è il momento di mollare: seduro, se mantieni la rotta, quest'anno vedrai ... "Amore, tieni la fede. Amo solo lui". Il gesto estremo del tifoso laziale che fa sorridere Immobile Sebastiano Somma porta in scena l’amore, la poesia più intima e la musica più emozionante al Teatro Ghione, in due intriganti ...Dopo aver percorso una stretta stradina sterrata si arriva a una cancellata, che si apre su uno spiazzo circondato da una recinzione che lo separa da due giardini. Poi, una seconda cancellata. Dietro, ...