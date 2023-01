Aminta – Genazzano

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 10 gennaio 2023) All’Oro Via Trovano, 3 – 00030– Roma Tel. 06/9578661 Sito Internet: www.resort.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: antipasti 25€, primi 30€, secondi 40€, dolci 20€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì e Martedì OFFERTA Un pranzo davale sempre la gita, sia per il piacevolissimo ambiente sia soprattutto per la cucina curatissima di Marco Bottega, chef a cui è difficile trovare difetti, in un indovinato mix fra tradizione ed innovazione, con ingredienti locali sapientemente abbinati. I prezzi non sono leggeri ma in linea con altri ristoranti di questo livello; oltre la scelta à la carte ci sono due menù degustazione che permettono un’ampia panoramica sulla cucina di: il classico “Ingredienti” proposto a 120 euro con cottura a sorpresa (è appunto ...