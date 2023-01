Amici | Cricca scoppia a piangere dopo l’eliminazione | ‘Non me ne voglio andare’ VIDEO

(Di martedì 10 gennaio 2023)2023 continua a regalare ai suoi fedelissimi telespettatori emozioni e colpi di scena. Nel corso della puntata pomeridiana trasmessa domenica 8 gennaio, un allievo è stato eliminato, sotto gli occhi increduli degli appassionati del talent show di Maria De Filippi. Trattasi di, il cantante della squadra di Lorella Cuccarini. Al termine della registrazione, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::22, cinque allievi in bilico: Niveo e Samuel a rischio sostituzione, Lorella Cuccarini pronta a lasciare il talent show: ‘Corteggiata da mamma Rai’, anticipazioni domenica 8 gennaio 2023: tre allievi a rischio, Samuel in pericolo, anticipazioni 8 gennaio: eliminati ...

RiminiToday

... l'eliminazione di Rita enella puntata di domenica 8 gennaio e l'entrata di quattro nuovi allievi.22, Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano: "Dici sempre le stesse cose!" Con l'...22, nuove canzoni inedite pubblicate dagli allievi della scuola: ecco gli autori e i produttori. Nemmeno il tempo di riprendersi dallo 'shock' dovuto all'eliminazione di, che addi Maria De Filippi si volta pagina. Dal 10 gennaio arrivano in streaming otto nuove canzoni dei ragazzi rimasti nella scuola, altri otto inediti che ci avvicinano al momento clou ... Il riccionese Cricca eliminato da Amici. Sui social scoppia la polemica, criticata Lorella Cuccarini Nel corso della puntata di domenica 8 gennaio 2023 ad Amici, abbiamo assistito all'eliminazione di Rita. Su di lei, tuttavia, Raimondo Todaro si è trovato in contrasto con Alessandra Celentano e sono ...Gennaio 2023 Cricca durante la sfida ad Amici. E' polemica sui social per l'elimiazione di Cricca da Amici. Il cantante riccionese ha perso la sfida con Jore nella puntata andata… Leggi ...