Ambiente | finalmente una buona notizia | il buco nell’ozono è quasi chiuso

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ilnello strato di ozono, fino a pochi anni fa il pericolo ambientale più temuto per l’umanità, dovrebbe essere completamenteentro due decenni, grazie all’azione decisiva da parte di molti governi di eliminare gradualmente le sostanze che riducono lo strato. E’ quanto si legge in un nuovo rapporto dell’Onu – riportato dal britannico The Guardian -, che attesta che lo strato dell’ozono, la cui riduzione rischiava esporre le popolazioni ai pericolosi raggi ultravioletti del sole, è destinato a ritornare ai livelli normali in tutto il mondo entro il 2040. Solo i per poli sarà necessario un periodo più lungo, fino al 2045 per l’Artico e al 2066 per l’Antartico. Il protocollo di Montreal Dopo l’allarme lanciato negli anni ottanta sulla pericolosa riduzione dell’ozono, la situazione è costantemente migliorata a seguito dell’adozione, nel 1989, ...