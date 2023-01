Alvino sbotta contro Gazzetta | “Indecenti” – Ecco perché

Leggi su napolipiu

(Di martedì 10 gennaio 2023) Carlodello Sport. Sul portale disi mette ancora in evidenza il primo rigore concesso al Napolila Sampdoria.sembra aver avviato una crociatal’arbitro Abisso reo di aver concesso due rigori ed una espulsione a favore del Napoli. Molto contestato il primo rigore per il Napoli per contatto Murru-Anguissa. Da notare che l’arbitro a velocità di gioco non aveva concesso il penalty, poi richiamato al Var e vivisezionate le immagini ha deciso di concedere la massima punizione. Purtroppo la Serie A non trasmette gli audio del Var (chissà) e non concede nemmeno le interviste agli arbitri (chissà), altrimenti si potrebbe fare chiarezza sul motivo per cui Abisso ha concesso ...