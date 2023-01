Alvaro Vitali spera in un’ultima occasione | dice quanto prende di pensione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 10 gennaio 2023)oggi ha 71 anni e dopo una lunga carriera che però da anni ha subito un arresto,in un ultimo film, sveladi. E’ il suo appello che arriva dopo un periodo di depressione. Non è la prima volta che Albaroparla del successo che ha avuto a lungo e che poi si è trasformato in un telefono che ha smesso di squillare. Si chiede perché è successo se ancora oggi è così famoso. E’ a Repubblica che l’attore di tantissime commedie degli anni ’70, quelle sexy, racconta che oggi è ai margini del mondo del cinema. Non lo fanno più lavorare e lui ha un’unica ambizione, quella di fare l’ultimo film, non solo per soldi ma per far vedere chi è davvero a chi non ha creduto in lui, Pierino....