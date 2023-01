Alvaro Vitali | il dolore | vive con 1200 euro al mese | cosa gli è successo e perché non lo fanno più lavorare

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 10 gennaio 2023) La vita diè stata una continua discesa e risalita dalle montagne russe. Proprio l’attore lo racconta, evocando gli inizi della sua carriera con Federico Fellini e spiegando come ile la fama lo abbiano travolto, senza che lui avesse cercato né uno né l’altro, e di come le cose siano precipitate dopo un po’ di anni, e, come ha spiegato a Repubblica, non ha voluto fare l’attore fin da subito. La sua vita professionale era iniziata nei cantieri: “Facevo l’elettricista a Trastevere”. Poi arrivò il dopo di fortuna con sciarpa e cappello, ovvero Federico Fellini: “Un giorno venne a trovarmi uno del mio quartiere, Pippo Spoletini, che di mestiere faceva il capogruppo sui set: reclutava le comparse per il cinema. Mi disse che Federico Fellini ...