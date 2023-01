Alvaro Vitali choc il cinema mi ha abbandonato ora vivo con 1 200 euro di pensione

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 10 gennaio 2023)è stato dimenticato dal. Dopo il successo grazie al ruolo di “Pierino”, adesso vive nei ricordi e spera in un’ultima occasione, per «fargliela vedere a chi non ha creduto in me», ha detto in un’intervista a Repubblica. L’attore romano, 72 anni, si racconta.«Dopo un periodo di depressione, arrotondo facendo spettacoli, nei teatri,