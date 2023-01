Alvaro Morata | è nata la figlia Bella | “Complicazioni per Alice | è in intensiva ma sta recuperando”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Fiocco rosa in casa, con l’attaccante spagnolo ex Juventus che ha annunciato la nascita della. Dopo qualche ora di silenzio,ha spiegato la situazione sui social con un post su Instagram: “(moglie di, ndr) ha avuto delleche ci hanno spaventato molto, adesso si trova in terapiaed è seguita da medici straordinari che ringraziamo tantissimo per quello che fanno.é forte e un po’ alla volta si sta.” Il post diCampello su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A?lvaro...

Corriere della Sera

Alice Campello, moglie italiana di, è ricoverata a Madrid in terapia intensiva per complicazioni post parto. Il 9 gennaio Alice ehanno accolto la loro quarta figlia, la piccola Bella, arrivata lunedì dopo i ...Il 9 gennaio 2023 a Madrid é nata Bella, la figlia dell'influencer e modella mestrina , 27 anni ed il calciatore spagnolo , 30 anni. La coppia ha già tre figli maschi. COMPLICAZIONI ' La purtroppo ... Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto: il post di Alvaro Morata su Instagram Calcio, Alvaro Morata annuncia la nascita della figlia Bella: "Complicazioni per Alice, ma si sta riprendendo. E' in terapia intensiva" ..."Dopo il parto ha avuto delle complicazioni". I fan sono preoccupati per l'influencer. Ecco come sta Alice Campello, ricoverata in terapia intensiva.