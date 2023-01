All’Humanitas Gavazzeni pazienti “a scuola” prima della sala operatoria

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 gennaio 2023) Bergamo.di entrare in, i“vanno a”. Accade in Humanitasa Bergamo, dove l’équipe di Chirurgia di anca e ginocchio diretta dal dottor Augusto Palermo ha ideato un percorso di ascolto e formazione per le persone che devono affrontare un intervento di protesi e per i loro familiari o caregiver. Obiettivo: spiegare le diverse fasi del percorso di cura, dall’intervento chirurgico fino al post operatorio e la riabilitazione, attraverso una comunicazione personalizzata preparando così il paziente ad essere davvero parte del percorso di cura, responsabilizzandolo e attenuandone le paure grazie al confronto con il team multidisciplinare presente all’incontro. Chirurgo, fisioterapista e infermiere specializzato nel dolore, così da illustrare a ...