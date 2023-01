Allegri e Juve | è di nuovo bufera | “Mi fa schifo”

Tuttosport

Calciomercato Juventus, Zidane in Serie A: la confessione dell'amico del tecnico francese è clamorosa. Ecco quello che ha detto Massimilianoad un certo punto della stagione sembrava pronto a dire addio. Non che nella sua testa sia passata l'idea delle dimissioni, ma perché i risultati non arrivavano, e nemmeno le prestazioni, e la ...... così sarà lui uno degli uomini su cuifa maggior affidamento in questa partita per guidare l'attacco dellareale: salvo sorprese o imprevisti, infatti, il piano partita dei bianconeri ... Allegri-Juventus, le cinque mosse che hanno cambiato il vento Su Corriere di Torino si fa il punto sui possibili recuperi in casa Juventus. Il quotidiano scrive che Chiesa sarà titolare a Napoli, ma dall’infermeria uscirà soltanto Bremer. Capitolo Di Maria: "El ..."La Juventus esibirà i primi veri “colpi” di gennaio anche al Maradona. Uno è campione del Sudamerica e del Mondo, l’altro è campione d’Europa. Non sarà ancora la squadra progettata in estate, in sede ...