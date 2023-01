Allegri | da colpevole a uomo dei record | ad un passo dalla storia

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 10 gennaio 2023)e la sua Juventus sono ad unda unveramente clamoroso; andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Una vittoria tanto importante quanto sofferta; la Juventus, grazie al gol di Danilo, ha avuto la meglio dell’Udinese e arriva nel migliore dei modi alla sfida con il Napoli. Otto vittorie consecutive sono un biglietto da visita piuttosto forte con cui presentarsi in casa della capolista e provare ad alimentare le speranze scudetto. JuvedipendenzaI ragazzi dipossono solo vincere per credere in una rimonta che, settimana dopo settimana, sembra meno impossibile del previsto. La Juventus, però, ha anche un altro obiettivo da raggiungere; sicuramente meno forte della rimonta scudetto ma ugualmente importante. Stiamo parlando del numero di gare senza subire gol in una singola stagione; i bianconeri ...