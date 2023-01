Allarme stipendi | salari in crescita nell' area euro Ma l' Italia è al palo - Economia - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Più della metà dei lavoratori privati aspetta un adeguamento. L'dei sindacati: 'Buste paga ai minimi, è una ...Allo stesso tempo, glisono aumentati dello 0,3% mensile e del 4,6% annuo. A novembre, la ... La soglia di '' per Powell sarebbe dei 100.000 posti di lavoro mensili creati. Per adesso ... Allarme stipendi, salari in crescita nell'area euro. Ma l'Italia è al palo Più della metà dei lavoratori privati aspetta un adeguamento. L’allarme dei sindacati: "Buste paga ai minimi, è una pandemia" ...Stipendi colf, badanti e babysitter 2023, aumenti di oltre il 9% nel tavolo del 16 gennaio al ministero del Lavoro: ecco quando scattano ...