Alla faccia di Ronaldo | c’è un altro portoghese che disse no ai soldi arabi

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il passaggio di Cristianoall’Al Nassr ha fatto molto discutere, ma qualcuno in passato ha avuto la forza di dire no agli sceicchi. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un fenomeno come Cristianosarebbe stato costretto a giocare il Mondiale come uno svincolato qualunque e infatti durante la competizione iridata doveva anche cercarsi una nuova squadra di club. Le offerte sicuramente in Europa non sono mancate, ma nessuna poteva vagamente avvicinarsi a quella messa sul piatto dai sauditi dell’Al Nassr, una squadra che ha visto realizzare un vero e proprio sogni per i suoi tifosi. Si tratta senza dubbio del più grande colpo nella storia del calcio mediorientale, perché sebbene non sia più di primo pelo, Cristianoè ancora un fenomeno assoluto, ma CR7 ha preso una decisione ben diversa rispetto a un ...