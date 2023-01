Alla Camera il voto di fiducia sul decreto Aiuti quater

(Di martedì 10 gennaio 2023) AGI - Mercoledì 11 gennaio l'Aula dellasarà impegnata dalle 10,30 con le dichiarazioni disullaposta dal governo sul. La chiama per appello nominale avrà inizio alle 13,30. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ilfinale sul provvedimento si svolgerà giovedì alle ore 12. Sempre mercoledì, alle 15, è confermato il question time. Dalle 16 inizierà nell'Aula dellal'esame degli ordini del giorno presentati sul, con i parri del governo e, a seguire, l'illustrazione e le votazioni. Ildefinitivo sul provvedimento si svolgerà l'indomani, giovedì 12 gennaio, con le dichiarazioni di ...

SERRACCHIANI: ASCOLTARE IL GRIDO DI DOLORE DELLA DOTTORESSA Sul tema è intervenuta la capogruppo PdDebora Serracchiani, commentando così le parole della dottoressa Giada Aveni: "Va ...