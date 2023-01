Alla Camera il voto di fiducia sul decreto Aiuti quater

Agenzia ANSA

... è tornato davantimissione di via Decollanti 29. Nella chiesta della stessa missione, ribattezzata "La Cittadella del Povero e della Speranza", è stata allestita ieri pomeriggio la...... abusando della donna quando era incinta della prima figlia, arrivando anche a prenderla per i capelli e chiudendola inmoglie l'uomo impediva di uscire di casa, mentre le figlie, ... Via libera definitivo alla Camera al testo del dl Aiuti quater Milano Moda Uomo inizia oggi, 13 gennaio, con la sfilata di Gucci: è il primo show dopo l’addio del designer Alessandro Michele ...Continua il lutto a Palermo e in Sicilia per la scomparsa di Biagio Conte, avvenuta ieri mattina presso la cittadella di via Decollati. Anche la Regione Siciliana ha voluto onorare il Missionario pale ...