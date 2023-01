Alla Camera il voto di fiducia sul decreto Aiuti quater

la Repubblica

- - > . I luoghi delle massime istituzioni del Paese, dallaal Senato, dalla Cassazione al Csm, ma anche parrocchie, università, scuole superiori: sono ... martire della lottamafia, ucciso ...... venga sottoposto per un parere primaConferenza Unificata e poiCommissione parlamentare per le questioni regionali. L'intesa preliminare non va, dunque, all'esame die Senato. E se ... Ancora un anno alla Camera poi la tentazione Bruxelles. La second life di Enrico Letta Dalla Camera al Senato, al Csm: la camicia intrisa di sangue del beato fino al 21 gennaio nella Capitale; a promuovere l'iniziativa l'arciconfraternita di Santa Maria Odigitria dei Siciliani ...Si svolgerà domani a Roma, dalle ore 10 alle 17, nella Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, la Tavola Rotonda ...