Alice Campello sta male | in terapia intensiva dopo il parto

(Di martedì 10 gennaio 2023) E’ da ieri che attendevamo l’annuncio della nascita di Bella, la figlia die Alvaro Morata e adesso le parole del calciatore che rivelano che la moglie è inilsconvolgono tutti. Ieri la coppia ha annunciato che stava per nascere la piccola, era un’altra data perfetta da aggiungere al matrimonio, alla nascita degli altri figli. Poi il silenzio e solo adesso Alvaro Morata spiega tutto, spiega chesta. Ci sono state delle complicazioniilma il peggio sembra sia passato anche se sua moglie resta in. “Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo” scrive Morta pubblicando le ...

Corriere

Nelle scorse ore, moglie di Alvaro Morata, aveva annunciato per la data di ieri, la nascita della figlia. Ad ora, tutto tace Un piccolo giallo social sta intrigando i fan die di Alvaro ...ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha annunciato che il 9 gennaio fosse programmata la nascita della sua quarta figlia, Bella.: la quarta figlia Dopo tre figli ... Federica Pellegrini, il gossip manda in tilt la rete: «Un bebè per la Divina»Lei smentisce: «Incinta Non lo sono» Alice Campello e Alvaro Morata sono di nuovo genitori, è nata Bella. A dare notizia dell'arrivo della quarta figlia per la coppia è stata proprio Alice Campello con un post pubblica sui social, in cui ...Grande preoccupazione per Alice Campello, moglie (italiana) del calciatore Alvaro Morata. La 27enne ha dato alla luce il suo quarto figlio, una bambina di nome Bella, ma a causa di ...