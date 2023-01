Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto | l' annuncio choc di Morata | ' Ha avuto complicazioni' Le sue condizioni

Corriere

in terapia intensiva dopo il parto, l'annuncio choc di Morata: 'Ha avuto complicazioni'. Le sue condizioni Valanga in Val Gardena, gravissimo maresciallo dei carabinieri travolto ...in terapia intensiva dopo il parto . Tramite i social, il calciatore Alvaro Morata , marito dell'influencer veneziana, ha aggiornato sulle sue condizioni: 'Ieri é nata Bella ed é ... Federica Pellegrini, il gossip manda in tilt la rete: «Un bebè per la Divina»Lei smentisce: «Incinta Non lo sono» Morata papà, è nata Bella! Paura per Alice: «È in terapia intensiva». Il messaggio dell’ex attaccante della Juventus Attraverso il proprio profilo Instagram, Alvaro Morata ha annunciato la nascita del ...E' Alvaro Morata a dare la notizia: Alice Campello è in terapia intensiva. Dopo il parto sua moglie ha avuto delle complicazioni ...