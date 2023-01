Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto Il post di Morata | ' Bella sta bene' - Magazine

Corriere della Sera

Complicazioni durante il parto del quarto figlio: la modella e influencer mestrina è ricoverata a Navarra. Il campione spagnolo: 'è forte e si ...in terapia intensiva dopo il parto, l'annuncio choc di Morata: 'Ha avuto complicazioni'. Le sue condizioni Spare, il principe Harry svela il retroscena sulla prima volta con Meghan: '... Alice Campello in terapia intensiva dopo il parto: il post di Alvaro Morata su Instagram È nata Bella, la quarta figlia del calciatore dell'Atletico Madrid (ex Juventus) Alvaro Morata e della moglie Alice Campello. L'attaccante ha postato le foto della nuova arrivata, dandole il benvenuto ...Alice Campello e Alvaro Morata sono di nuovo genitori. Ieri ha visto la luce Bella, la quarta dopo i maschietti Alessandro, Leonardo ed Edoardo. L'influencer ha avuto delle complicazioni dopo il parto ...