Alice Arcuri denuncia | “Il teatro è un mondo maschilista | per un no…”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 10 gennaio 2023)si unisce al coro delle tante donne che hanno raccontato molestie, svelando un altro lato fin troppo poco affrontato quello del maschilismo neldello spettacolo. Il suo racconto a Repubblica va a fondo di un problema che è destinato a finire se arriveranno gli interventi giusti da chi di dovere. L’attrice ha svelato: “Per quanto brava devi sempre farti il mazzo triplo rispetto a un attore maschio. Vieni presa in considerazione per la bellezza”. Si tratta di un’analisi lucida che ci fa capire come oggi, ancora, ci sia pregiudizio verso le donne nello spettacolo. Ciò che preoccupa di più è legato però al fatto che, inutile negarlo, l’aspetto fisico sia ancora una discriminante più importante, per molti, della bravura e del talento. Non sono mancati peranche momenti ...