Alfredo Cospito | il legale | “E’ determinato a proseguire sciopero della fame”

Il Fatto Quotidiano

"Suo grande merito è aver riportato al dibattito pubblico cosa è il 41 bis e se è compatibile o meno con la Costituzione" "è assolutamente determinato a proseguire lo sciopero della fame e ha intrapreso un'iniziativa rispetto alla quale non ci sono spazi di mediazione. E' ormai evidente che, visto anche il ...Sono le parole di Mauro Palma , Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, dopo aver fatto visita ad, l'anarchico al 41 - bis , nel carcere di ... Alfredo Cospito, appello di intellettuali e giuristi per revocare il 41 bis all’anarchico: tra i… Piazza Signoria assediata. Secondo quanto riportato dal sito del Corriere Fiorentino, due antagonisti sono saliti in questi minuti sul tetto di Palazzo Vecchio per protestare contro il ...Mauro Palma all’istituto penitenziario, l’incontro con l’anarchico al 41 bis in sciopero della fame da 80 giorni ...