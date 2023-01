Alfonso Signorini tira in ballo Belen al GF Vip | Antonino imbarazzatissimo | la reazione inattesa

Fanpage.it

Le prime incomprensioni in puntata vengono accese durante la presentazione delle clip da parte di, in cui vediamo molti dei suoi compagni di viaggio comportarsi in maniera piuttosto ...Durante la diretta di ieri però, probabilmente anche per smentire i gossip su Antonino, ha voluto tranquillizzare i telespettatori: 'Attualmente non è più in ospedale, sta facendo ... Alfonso Signorini: Sonia Bruganelli mi ha mandato la foto di un bono, la reazione di Paolo Bonolis GF Vip, Signorini furioso per i comportamenti scorretti dei concorrenti: minacciati provvedimenti esemplari Ieri sera durante la puntata del Grande ...Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...