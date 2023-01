Alfonso Signorini fa una battuta sulla mamma di Belen | la reazione di Antonino

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ieri sera, lunedì 9 gennaio 2023, è andata in onda in prima serata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Un appuntamento davvero ricco di temi, dinamiche e anche sorprese. A proposito di sorprese, Oriana Marzoli ha potuto vedere sua madre. La signora Cristina è approdata nel giardino della casa più spiata d’Italia per dare un po’ di sostegno alla figlia. La sorpresa ha fatto parlare e non poco perché la donna ha fatto una dedica praticamente infinita ad Oriana. Il discorso della signora Cristina era interminabile ed è stato impossibile frenarla, tant’è chesi è steso per terra nello studio, sfinito dal monologo delladella concorrente. Poi il conduttore si è lasciato andare anche ad una… GF Vip 7,pieno della ...

Fanpage.it

Nicole Murgia replica alle pesanti accuse di Andrea Maestrelli Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip , andata in onda ieri lunedì 9 gennaio 2023,ha affrontato il ...Nuovi equilibri e tante sorprese in serbo per i Vipponi Ventisettesimo appuntamento con il ' Grande Fratello Vip '. In diretta dallo studio,con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli commentano le tematiche della puntata di questa sera. Occhi puntati sul rapporto tra Micol e Tavassi, che tra baci e litigate ... Alfonso Signorini: Sonia Bruganelli mi ha mandato la foto di un bono, la reazione di Paolo Bonolis window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-f4bbe59-f980-7224-8251-3281a705c4e ...Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ieri sera è tornata nello studio del Grande Fratello Vip dopo una vacanza a New York, insieme al marito, Paolo Bonolis, dove sono andati per conoscere il nuo ...