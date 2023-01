Alfonso punzecchia Sonia con la foto di un ragazzo | la reazione di Paolo Bonolis

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 10 gennaio 2023) Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda lunedì 9 gennaio, abbiamo assistito a uno sketch piuttosto comico – e per certi versi anche imbarazzante – che ha visto al centro dell’attenzione il conduttore del reality show,Signorini e l’opinionista,Bruganelli. Nello specifico, Signorini ha cercato dire la donna – appena tornata da New York – mostrando ladi un bele facendo credere che fosse stata lei a inviargliela. Ma, all’improvviso, dopo aver inscenato una querelle alquanto divertente, ecco giungere ladie la pronta risposta di Signorini. Ecco cosa è accaduto. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Lo scherzo di ...