Alessia Morani | lettera di solidarietà dopo l’attacco per la foto postata sui social | “Pd maschilista”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Ringrazio di cuore le firmatarie di questo documento per laespressa“. Segue una valanga di commenti apertamente solidali. “Non condivido quasi nulla del suo pensiero politico, ma che debba essere sminuita perché è una bella donna che ha festeggiato il capodanno vestita bene è inaccettabile. Solo menti perverse possono avere certi ragionamenti“, scrive ad esempio Lorenzo Ambrosi, una voce fra tante. Già, perché in questo caso è la critica ad essersi rivoltata contro l’autore dell’ultimo scivolone targato Pd. Ovvero le accuse mosse ad– autrice del Tweet di ringraziamento riportato in apertura – per unain cui si mostra truccate ed elegante alla cena di compleanno. Molti maschietti dem hanno infatti accusato l’ex sottosegretaria al Mise ed ex deputata Pd del Pesarese di “essere ...

... soprattutto in un programma che manda poi in onda un servizio dal titolo "PD: per fare politica devi essere una befana", in difesa dell'ex deputatae contro la misoginia ...Oggi a Metropolis ci sono in ordine di scaletta: Luca Squeri, responsabile energia di Forza Italia,(Pd), Letizia Giorgianni (FdI), Vittoria Baldino (M5S) e Lorenzo Pregliasco, ...L'ex deputata del Pd Alessia Morani è stata criticata per aver postato una semplice foto: truccata ed elegante a cena per il suo compleanno con il compagno. "Immagine inappropriata" ha commentato su F ..."Privo di qualunque interesse politico": Fausto Bertinotti, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha criticato duramente il Partito democratico, che… Leggi ...