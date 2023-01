Alessia Marcuzzi torna in tv con ‘Boomerissima’

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tutto è pronto per il debutto dicon ‘Boomerissima‘.in Rai dopo 25 anni e lo fa con un esperimento completamente nuovo: metà tra il game show e il varietà, la trasmissione mette a confronto la generazione dei boomer e quella dei millennials. Con i primi si intende la generazione nata nel periodo a cavallo fra gli il 1946 e il 1964. Con il secondo termine, invece, si indica la generazione dei nati tra il 1981 e il 1996. Le due squadre si sfideranno in una serie di giochi, aneddoti, racconti di un’epoca, ricordi, fino ad arrivare al temutissimo gioco finale, in cui si sfideranno a colpi di domande sulla cultura pop. Sarà il pubblico a decidere quale squadra si aggiudicherà la vittoria. La prima puntata di Boomerissima andrà in onda nella prima serata del 10 gennaio. Le squadre saranno ...

