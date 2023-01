Alessia Marcuzzi | stasera in tv su Rai2 parte Boomerissima | Ho lasciato Mediaset perché non mi riconoscevo più

Corriere della Sera

Da stasera su Rai2 al via Boomerissima programma ideato e condotto dache torna sul piccolo schermo dopo due anni di pausa. Laporterà in prima serata che metterà a confronto due generazioni: quella dei boomers (adolescenti negli anni 80 e 90) ...Disavventura per, che nelle scorse ore, a causa di un clamoroso errore di Fiorello , è stata invasa da messaggi e telefonate dei fan. Il mattatore siciliano e Fabrizio Biggio in una diretta su ... Alessia Marcuzzi: «Riparto da Boomerissima dopo aver chiuso il mio matrimonio» Roma, 10 gen. Fiorello e Fabrizio Biggio non sono ancora tornati su Rai2 dopo la pausa festiva ma già creano scompiglio. I due stamattina hanno inquadrato il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi in ...Da martedì 10 gennaio arriva in prima serata su Rai 2 Boomerissima, il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi che metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomer, ovver ...