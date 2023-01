Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi perché si sono lasciati? Ecco tutta la verità

(Di martedì 10 gennaio 2023)è tra le più amate e apprezzate conduttrici del panorama televisivo italiana. Il suo 2023 si apre con una bella sfida: dopo 25 anni di militanza in Mediaset, passa al Servizio Pubblico per la conduzione dello show Boomerissima nel prime time di Rai 2. Il tutto mentre la nostra è reduce dall’improvviso divorzio...

Corriere della Sera

Questa sera, martedì 10 gennaio 2023, Raidue trasmetterà il varietà Boomerissima con, mentre Rete 4 trasmetterà il programma di attualità ...torna in televisione Gli esordi da conduttrice e attricee la conduzione dei celebri reality La vita privata Il patrimonio diè una ... Alessia Marcuzzi: «Riparto da Boomerissima dopo aver chiuso il mio matrimonio» D ue generazioni a confronto: Alessia Marcuzzi torna in tv e lancia la sfida fra boomers e millennials Boomers e millennials, due generazioni molto diverse fra loro, a volte in… Leggi ...In un'intervista al Corriere della Sera, Alessia Marcuzzi ha approfondito il divorzio da Paolo Calabresi, annunciato a settembre 2022.