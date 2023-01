Alessandro Vicinanza tradisce Ida Platano? Le sue storie confermano ogni dubbio

(Di martedì 10 gennaio 2023)' Ida, dalle suearriva la conferma: ecco cos'è successoe Ida hanno deciso dopo ben un anno di uscire dagli studi del famosissimo daiting show Uomini e Donne. La dama era ormai una delle protagoniste più amato dello show di Maria, complice anche il fatto che la sua storia di tira e molla con Riccardo Guarnieri ha fatto si che il pubblico di Canale 5 si affezionasse a lei. Ida ha accettato lo scorso anno di conoscere il cavaliere partenopeo, sceso proprio per lei. I due hanno provato a far funzionare il loro rapporto ma sembra che ai tempi il cuore di Ida ancora non aveva chiuso il capitolo Riccardo. Gli storici ex si concedono ancora una volta una possibilità ma mentre Ida si prepara con i suo abito migliore e cerca di farsi ...

Today.it

... fa ancora parte del parterre over a differenza della sua amica Ida Platano che ha lasciato il programma con il fidanzato. La presenza della dama torinese non è ben vista da ...... deceduti nel campo di sterminio di Auschwitz nel 1943, ossiaValobra, Violetta Valobra ...in questi anni che sono state intraprese dall'amministrazione comunale per suggellare lae ... Uomini e donne, Ida e Alessandro: due mesi d'amore con il botto Già fissato per giovedì 12 gennaio il funerale di Alessandro. Il pm Buccini ha firmato il nulla osta senza necessità di autopsia. Il Vecio Basket San Donà ...Continua la frequentazione tra i due ex protagonisti del Trono over. Attraverso i social hanno infatti condiviso alcuni scatti del loro fine anno e inizio 2023 tra un viaggio a Miami e un Capodanno co ...