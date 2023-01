Alessandro Celli | “Arrivo in un gruppo importante per perseguire un comune obiettivo”

Leggi su seriea24

(Di martedì 10 gennaio 2023) FCS Women: quattro squadre agguerriteLe compagini biancorosse comprendono circa 120 ragazze tesserate, più di 30 in prima squadra e under 12 e circa 25 in under 17 e under 15. In ogni formazione ci sono due allenatori e un team manager. Lo staff è completato da una preparatrice atletica e due preparatori dei portieri Fonte articolo e foto: www.fc-suedtirol.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.