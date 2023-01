Al via gli sconti del mese di gennaio negli SPAL Store

(Di martedì 10 gennaio 2023) A partire da oggi, giovedì 5, prendono il via glifino al 30% su una selezione di prodotti ufficiali biancazzurri della stagione 2022/2023. Glisaranno attivi siache sulloonline biancazzurro, accessibile cliccando qui. Questi gli orari dei punti vendita:– Via Mazzini Aperto tutti i giorni tranne il giovedì con il seguente orario: 10:00/13:00 – 15:00/19:30Point – Centro Commerciale “Le Mura” Aperto da martedì a sabato con il seguente orario: 10:00/13:30 – 14:30/19:00 Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Il Sole 24 ORE

... e rassicurazioni: l'ultima lo scorso novembre, quando lo spostamento del mercatino di Natale a... Per quanto fondamentale la questione del mercato settimanale (ambulanti si erano detti ...... un nuovo programma a metà tra varietà e game - show, che prendestasera alle 21.20 su Rai 2 . ... Perappassionati di calcio l'appuntamento è invece alle 21 su Canale 5 con la partita degli ... Auto e moto, dalle 10 al via gli incentivi per le green: prenotazioni solo per i concessionari Gli ecoincentivi destinati ad auto e moto ripartono anche per il 2023: dalle 10 di martedì 10 gennaio, infatti, è aperta la piattaforma che permette ai concessionari di richiedere il bonus e, di ...Sassari. Questa mattina è stato illustrato un corposo report che ha riassunto un anno di attività del Comando. In un anno, caratterizzato dal graduale superamento dell’emergenza Codiv, la Polizia loca ...