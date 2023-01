Al Nassr | Rudi Garcia | ' Arrivo di Ronaldo in Arabia come quello di Pelé ai Cosmos'

Sportitalia

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "AlGarcia: '...Nelle intenzioni di chi organizza, e di chi c'è dietro, dovrebbe essere l'ennesima sfida, la prima in terra saudita, tra Messi e Cristiano Ronaldo, ma il tecnico dell'Al -Garcia ha fatto ... Al-Nassr, Rudi Garcia: "Ronaldo qui come Pelè ai New York Cosmos" (ANSA) - RIAD, 10 GEN - Eletto miglior allenatore del mondo (davanti a Pep Guardiola e al ct del Marocco Walid Regragui) dalla federazione mondiale degli statistici del calcio, Carlo Ancelotti ha par ...L'allenatore Rudi Garcia ha paragonato l'arrivo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita al trasferimento di Pelé negli Stati Uniti nel 1970. Per il tecnico francese, il fatto che CR7 abbia lasciato l'E ...