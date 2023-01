(Di martedì 10 gennaio 2023) Un prototipo di robot contadino. Software di precisione per i campi e gli allevamenti. Un simulatore per progettare trattori più efficienti. Così la tecnologia rivoluziona il settore primario

WIRED Italia

Essi, infatti, sono aumentati proprio durante il 2022, spinti dallenuove e dalle nuove ...74% nell'attività Manifatturiera, Energetica e Mineraria e, a seguire, altri comparti come, ......il pieno potenziale sul tema della sostenibilità e che Festo possa trarre vantaggio dalle loro... La questione era: che ruolo gioca la sostenibilità nell'e come la si può rendere ... Agricoltura, 3 idee made in Italy del futuro “La diagnosi la conosciamo tutti. Adesso, però, occorre comprendere quale può essere effettivamente la cura per risolvere i problemi. Noi, come Confcooperative, abbiamo cercato di dare il nostro picco ...Confcooperative Ragusa e la crisi agricola in provincia: “la diagnosi la conosciamo. adesso, pero’, serve la cura” ...