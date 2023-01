Adelaide 2 | avanti Krejcikova e Kudermetova

(Di martedì 10 gennaio 2023) Adprosegue la rinascita di Barborache approda al secondo turno battendo per 62 76 Alison Riske - Amritraj. Per la campionessa del Roland Garros 2021 si tratta dell'undicesima ...

Adprosegue la rinascita di Barbora Krejcikova che approda al secondo turno battendo per 62 76 ...anche la numero 6 del tabellone Veronika Kudermetova che ha vinto in rimonta sull'ex ......l'altro hanno dato vita alla partita più lottata e combattuta della giornata di. Quasi tre ore di spettacolo per il pubblico presente sul centrale. Lo spagnolo parte con la testa, ... WTA Adelaide II 2023, risultati 10 gennaio: avanti Paula Badosa, fuori Victoria Azarenka Nel primo pomeriggio italiano si è concluso il primo turno del tabellone principale del torneo Adelaide International II, il secondo dei due consecutivi di categoria WTA 500 in programma ad Adelaide ( ...Il francese Gregoire Barrere conquista la quarta vittoria contro un Top 50. Djere si guadagna il 2° turno contro Ruud. Shelton batte Baez ...