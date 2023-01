Addiopizzo | “Stop bonus fiscali a imprenditori che pagano pizzo”

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Una legge “che renda sconveniente la connivenza”, una “norma che inibisca l’accesso aiagliedili chele estorsioni e non denunciano perché conniventi con Cosa nostra”. E’ la richiesta dell’associazioneche, nel giorno dell’anniversario della pubblicazione della lettera dell’imprenditore Libero Grassi, ucciso dalla mafia per avere detto no alle estorsioni, fa un appello al Parlamento. “Trentadue anni – quelli che ci separano dalla lettera al Caro estorsore di Libero Grassi, pubblicata il 10 gennaio del 1991 sulle pagine del Giornale di Sicilia – sono un arco di tempo che impone un’analisi sulla lotta al racket delle estorsioni, sui passi in avanti compiuti e su quanto invece ancora deve essere fatto – dice ...

