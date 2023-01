Addio all’Orsacchiotto Bernasconi | l’ex bandiera della Sampdoria nata a Ponte San Pietro

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lo chiamavano “Orsacchiotto”: “un armadio di centromediano che incute timore al suo dirimpettaio di ogni partita”. Si è spento martedì mattina, all’età di 90 anni, Gaudenzio, ex calciatore di Atalanta e, diventato unadel club ligure a cavallo tra gli anni ’50 e ’60., bergamasco nato aSan, detenne a lungo il record di presenze con la maglia blucerchiata scendendo in campo in 365 occasioni e guadagnandosi anche la Nazionale con 6 presenze. Maglia numero 5,si distinse per la grande correttezza in campo, non venendo mai espulso e giocando consecutivamente 133 partite tra il ’54 e il ’59. Con la maglia dell’Atalanta disputò in tutto 54 gare