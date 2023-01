Addio ad Alberto Nasci | sindaco di Castel d’Aiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) È morto, all’età di 71 anni,di, Comune dell’Appennino bolognese. Era stato eletto nel 2019, a capo di una lista civica, dopo aver lavorato per molti anni come ingegnere all’ufficio tecnico dello stesso Comune. E’ stato anche assessore del vicino Comune di Gaggio Montano. La notizia è stata annunciata dal gruppo ‘Uniti per l’Alternativa’ in Città metropolitana e da quello regionale di Fratelli d’Italia, che esprimono il loro cordoglio alla famiglia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

il Resto del Carlino

