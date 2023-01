Adani commosso nel ricordo di Gianluca Vialli | “Mi manca tanto”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Danieleè stato recentemente ospite di Deejay Chiama Italia, programma in occasione del quale ha potuto esprimere tutto il suo dolore per la scomparsa del caro amico, deceduto all’età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas. “Quanto mi– ha affermato unai conduttori Linus e Nicola Savino –. Mitantissimo, mianche questa cosa: io ho lavorato nove anni con lui a Sky, abbiam passato dei momenti bellissimi in tv ma i momenti più belli li ho passati fuori, nel privato. Ho questoqui, mi sembra di averlo davanti: un giornomi chiama e mi invita a casa sua a Cremona. Siamo io e lui, mangiamo, stiamo insieme un pomeriggio, poi ci mettiamo a bordo ...

SPORTFACE.IT

