Accoltellata a Termini | l' aggressore Chomiak sospettato anche dello stupro di Garbatella

(Di martedì 10 gennaio 2023) I guanti di lattice indossati dall’accoltellatore Alexanderdurante l’aggressione alla stazionedi Roma della turista israeliana Abigail Dresner rimasta viva per miracolo, ricordano agli inquirenti un altro fatto di cronaca accaduto tre mesi fa sempre a Roma: loin auto di una 44enne alla. La vittima raccontò che li portava il suoche gira ancora libero per la città. La polizia ha in mano il suo Dna, visto che un lembo del guanto rimase incastrato dentro la macchina della donna. Per questo ora gli inquirenti stanno cercando di verificare le similitudini con l’aggressione sessuale.