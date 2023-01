Accise | Travaglio a La7 | “Speculazioni su prezzo benzina? No | è il governo Meloni che non lo fa diminuire dopo che l’ha promesso”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Aumento dei prezzi dei carburanti? Adesso ilsta sollevando un grande polverone andando a indagare su chi fa aumentare ildella. No, sono loro che non lo fannochenno. Il problema è che prima Berlusconi, poi Renzi, poi Salvini, poi laavevanodi cancellare lesulla. Ottimo proposito. Peccato che non lo abbiano fatto. Anzi, ilsta facendo esattamente il contrario perché ha tolto lo sconto sulle”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, che commenta ironicamente l’annunciato incontro tra il ...

Il Fatto Quotidiano

Propaganda, figuraccia di Meloni C. E così ritorna la "speculazione!" Tanti annunci a vuoto di Patrizia De Rubertis Reddito di scemenza di MarcoIeri, su La7, quel gigante del pensiero che ......oblio La guerra dimenticata dall'Occidente Di Roberta Zunini Censura democratica Di Marco... Ma sarà un pannicello caldoe non solo - Uno sconticino sui carburanti, qualche aiuto alle ... Accise, Travaglio a La7: “Speculazioni su prezzo benzina No, è il governo Meloni che non lo fa…