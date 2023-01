Abusi nella ritmica | Maccarani attacca chi ha denunciato | “Tutte ginnaste che non erano alle Olimpiadi” Giovedì la decisione sul suo futuro

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dice di essere stata dipinta come “la cattiva della storia” e che per questo motivo la Federginnastica non potrà fare altro che mandarla via. Emanuela, la direttrice tecnica delle Farfdella ginnastica, indagata dalla procura di Monza con l’accusa di maltrattamenti e deferita dalla procura federale insieme alla sua assistente Olga Tishina, consegna la sua versione dei fatti al Corriere della Sera propriosettimana decisiva per il suoinfatti si riunirà il consiglio federale per decidere se rinnovare i contratti delle duenatrici. Sarebbe la prima conseguenza concreta delle denunce die vessazioni psicologiche cominciate con i racconti di Anna Basta e Nina Corradini, dueche ...

