Abodi | “Voglio valutare l’impegno di Dazn nel tempo”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “L’incontro di oggi è stato molto soddisfacente e troverà una risposta nei prossimi giorni. Sull’aspetto dell’analisi tecnica ci ha consentito di capire le ragioni del disservizio e la volontà di andare incontro agli utenti riconoscendo il danno procurato”. Con queste parole il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, si è detto soddisfatto sull’esito dell’incontro con i vertici di, della Serie A e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, organizzato in seguito ai disservizi della 16a giornata di campionato. “Gli auspici sono stati soddisfatti, mamisurare nella volontà del gruppo di investire nel nostro Paese” ha concluso. SportFace.

