“Abbiamo finito le armi” La frase choc del capo della Nato

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Gli alleatie i membri dell’Ue hanno esaurito i loro stock per fornire supporto all’Ucraina”. È questa l’incredibile notizia lanciata dal segretario generale, Jens Stoltenberg, nella conferenza di stamattina insieme al presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, e la presidenteCommissione Europea, Ursula von der Leyen. Le difficoltà dell’alleanza atlantica nel fornire regolari stock a Kiev stanno aumentando con il passare del tempo, ma questo non sembra fermare né i vertici, né quelli dell’Ue. Michel, Von Der Leyen e Stoltenberg, infatti, hanno ufficialmente sottoscritto una dichiarazione congiunta per la cooperazione tra le due organizzazioni. Si trattaterza in materia, che permetterà di “portare ...

LA NAZIONE

Lapin eranel tritacarne mediatico di Kadyrov una prima volta all'inizio dello scorso ... oggiperso diversi insediamenti e un vasto territorio', aggiungeva 'l'uomo forte' del Caucaso ...Perché la vita privataaccettato che non esistesse più, il pubblico è il nuovo dovere ... E' perché voleva farla Harvey Weinstein,nel frattempo in carcere. Quinta sconfitta di fila per il Cgc Ma il Lodi è di un’altra categoria Sarah e Martin hanno trovato l’amore su Scarabeo Words with Friends, e dopo quasi tre anni di relazione a distanza sono riusciti finalmente ad incontrarsi ...Uno dei meccanici del team FN Speed Team ha avuto un incidente in cui ha rimediato la frattura del bacino e ha causato il ritiro di Miguel Fidel e Javier Ventaja dal Rally Dakar.