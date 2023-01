“Abbi cura di lui” | il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale del Malato 2023

(Di martedì 10 gennaio 2023) Città del Vaticano – Di seguito pubblichiamo il testo completo delscritto dain occasione del XXXIdelche la Chiesa celebra ogni anno l’11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes. Il titolo scelto dal Pontefice per ildi quest’anno è “‘di lui’. La compassione come esercizio sinodale di guarigione”.del Santo Padreper la XXXIdel11 febbraiodi lui». La compassione come esercizio sinodale di guarigione Cari fratelli e sorelle!La malattia fa ...

Avvenire

Inizia così il Messaggio del Papa la Giornata mondiale del malato, che si celebra l'11 febbraio sul tema: "di lui. La compassione come esercizio sinodale di guarigione". "Proprio attraverso ...Un impegno che so riassume nel semplice invito, tratto dal Vangelo di Luca: "di lui". Il Papa: contro la malattia cura e compassione “Tutti siamo fragili e vulnerabili; tutti abbiamo bisogno di quell’attenzione compassionevole che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e sollevare”, sottolinea Francesco: “La condizione degli infermi è ...Il ministro Giuseppe Valditara ha detto che dall'anno prossimo ci sarà in ogni classe un tutor per i ragazzi difficili. Beppe Bagni, già presidente del Centro di iniziativa democratica degli insegnant ...