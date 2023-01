A processo per occupazione la presidente della Casa delle donne Lucha y Siesta | ‘Grottesco | è punto di riferimento per le vittime di violenza’

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’udienza a carico, per l’dell’immobile di Via Lucio Sestio a Roma, è stata rinviata al 26 aprile. A comunicarlo l’avvocata del centro antiviolenza, Federica Brancaccio, durante la conferenza stampa organizzata a piazzale Clodio proprio in occasione dell’udienza. “Questonon ha alcun fondamento – ha spiegato Michela Cicculli, attivista die consigliera comunale nella Capitale – lavede cadere su di sé una responsabilità che invece è cittadina, è una comunità che è entrata all’interno dell’immobile e non solo una persona.” Al presidio organizzato all’esterno del ...

RomaToday

